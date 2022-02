"Fragen aus der Box": Erfolg, Wünsche und Bolognese

In der aktuellen Folge unserer neuen Videoreihe „Fragen aus der Box“ standen die Podcaster Marco Esposito von Visavi Interviews und Abnehmcoach Simon Mathis vor der Kamera.

Marco: Wenn du die Chance hättest, deinem jüngeren Ich noch einmal einen Rat mit auf den Weg zu geben, welcher wäre das? Simon: Glaub an dich und hör’ nicht so viel auf das, was andere sagen. Konzentrier’ dich auf die, die gut finden, was du machst und beachte die anderen nicht. Für jeden, der es cool findet, gibt es drei andere, die es nicht cool finden. Und: Glaub nicht, dass du etwas nicht kannst.