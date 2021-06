FPÖ-Fragen und Mückenmonitoring

Christof Bitschi und Klaus Zimmermann sind am Freitag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Der Rücktritt von FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer hatte auch FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi überrascht. „Norbert Hofer hat die FPÖ in einer sehr schwierigen Phase übernommen und die Partei wieder in geordnete Bahnen gelenkt“, so der Landesparteiobmann in einer ersten Reaktion. Welche Spekulationen über die Nachfolge in der Partei herrschen, darüber spricht Christof Bitschi heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.