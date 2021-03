Förderung sanfter Mobilität ausgebaut

Bregenz (BRK) – Der umweltfreundliche Transport – sei es von Personen oder von Gütern – wird in der Landeshauptstadt seit Jahren großgeschrieben. So gibt es in Bregenz schon seit 2005 eine Förderung für den Ankauf sogenannter „Kikis“.

Nach und nach kamen dann in Absprache mit den anderen plan-b-Gemeinden Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt Fahrradanhänger für den Lastentransport, Fahrrad-Trolleys und Transporträder als Förderobjekte dazu.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch mitteilte, habe man die verschiedenen finanziellen Unterstützungen jetzt in der plan-b-Region vereinheitlicht und darüber hinaus indexangepasst: „Erst vergangenen Herbst erhielt das städtische Fuß- und Radverkehrskonzept eine bundesweite Auszeichnung. Mit einem Fahrradanteil von 19 % am Gesamtverkehrsaufkommen stellt Bregenz in Vorarlberg die Spitze dar. Diese Vorreiterrolle wollen wir in den nächsten Jahren weiter ausbauen“, so Michael Ritsch.