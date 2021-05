Förderpreis „MINT4all“ für OJAH und Stadt Hohenems

Die Stadt Hohenems hat gemeinsam mit der Stadt Dornbirn einen Förderpreis für das Projekt „MINT4all“ erhalten.

Dieser wurde von der MINT-Koordinatorin des Landes an die beiden Städte und die Projektpartner überreicht, die mit ihrem Konzept im Förderwettbewerb überzeugen konnten.

„Im Sinne der MINT-Strategie des Landes sollen Kinder und Jugendliche für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) begeistert werden. Kompetenzen in diesen Bereichen sind immer stärker gefragt und eröffnen jungen Menschen vielseitige berufliche und persönliche Chancen. Eine frühe Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und Technik macht es möglich, die eigenen Talente zu entdecken und stärkt das Selbstvertrauen, sich späteren Herausforderungen anzunähern und diese zu bewältigen. Dadurch erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Zukunft in einer sich stetig wandelnden Gesellschaft aktiv mitzugestalten“, so Bürgermeister Dieter Egger.