Flüchtlinge sprangen aus geparktem Lkw-Anhänger

Beim Abladen eines Lkw-Zugs in Dornbirn sind am Freitag drei Flüchtlinge aus Afghanistan entdeckt worden.

Die Männer im Alter von 19, 21 und 26 Jahren sprangen aus dem Anhänger und flüchteten, sie wurden aber kurz darauf gefasst. Bei ihrer Befragung gaben sie an, dass ihnen ein Schlepper in Serbien Zugang zum Anhänger verschafft habe. Das Trio wurde in das Polizeianhaltezentrum Bludenz gebracht, informierte die Exekutive.