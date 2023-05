Flohmarkt für eine gesunde Jause

Am 3. Juni 2023 findet der Bücher- und Spieleflohmarkt zugunsten von „Wissen macht Stark“ statt.

Der Flohmarkt findet am Samstag, 3. Juni 2023 im Park neben der Stadtpfarrkirche St. Martin statt. Von 8 Uhr bis 14 Uhr wartet eine große Auswahl an Kinder- und Erwachsenenbücher auf die Besucher, sowie Spiele für alle Altersgruppen. Junge Besucher können sich beim Kinderschminken die Zeit vertreiben und sich von Ulli in Spiderman, Arielle und Co verwandeln lassen. Programmfixpunkt ist auch eine Tombola mit vielen Sofortpreisen. Zudem gibt es selbstgemachte Kuchen in allen Variationen – gut eingepackt zum Mitnehmen oder zum Sofortverzehr.