Fixe Jobzusage in der Tasche

Zwei junge Frauen und drei junge Männer mit Lernschwierigkeiten haben die „Kompass Qualifizierung“ der Caritas Vorarlberg erfolgreich abgeschlossen.

Antonia, Lea, Fabian, Sascha und Tristan sind aufgestellte junge Erwachsene. Sie stehen mitten im Leben und sind startklar, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Zwei Jahre lang haben sie sich intensiv im Rahmen der „Kompass Qualifizierung“ der Caritas Vorarlberg darauf vorbereitet. Nun konnten sie gemeinsam mit Verwandten, Freunden und zukünftigen Arbeitgebern ihren Abschluss feiern. „Kompass Qualifizierung“ ist ein Angebot der Caritas Vorarlberg für junge Menschen mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten. Ziel ist es, persönliche und arbeitsspezifische Kompetenzen zu erweitern und so die Chancen auf einen Integrativen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. An internen und externen Ausbildungsplätzen sowie beim wöchentlichen Seminartag werden die TeilnehmerInnen gezielt auf das Arbeitsleben vorbereitet.

An der Aufgabe wachsen

„Alle fünf haben bereits eine fixe Jobzusage oder bereits begonnen zu arbeiten“, freut sich Maria Schnetzer, die gemeinsam mit Sabino Juriatti die fünf jungen Menschen in den letzten zwei Jahren begleitete. „In dieser Zeit haben sich alle enorm weiterentwickelt. Ihre Stärken und Fähigkeiten konnten sie weiter ausbauen. Aber sie durften bei uns auch Fehler machen, sie suchten dann selber Lösungsmöglichkeiten, daran sind sie gewachsen“, so Sabino Juriatti. In dem wöchentlichen Seminartag standen Thema wie der Umgang mit Geld, ein Mobilitätstraining aber auch gemeinsame Exkursionen auf dem Programm.