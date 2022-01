Am Mittwoch geriet ein Auto in einer Tiefgarage in Brand.

Am Mittwoch geriet ein Auto in einer Tiefgarage in Brand. ©VOL.AT/Pletsch

Am Mittwoch geriet ein Auto in einer Tiefgarage in Brand. ©VOL.AT/Pletsch

Feuer in Tiefgarage: Auto geriet in Brand

Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es in einer Tiefgrage in Dornbirn zu einem Brand. Die Siegfried-Fußenegger-Straße ist aktuell gesperrt.

Laut ersten Informationen wurden die Einsatzkräfte am Mittwochmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Siegfried-Fußenegger-Straße in Dornbirn gerufen. Das Gebäude wurde evakuiert - inzwischen konnten die Bewohner teilweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Im Einsatz waren die Feuerwehr Dornbirn und die Feuerwehr Bregenz Rieden sowie das Rote Kreuz. Die Siegfried-Fußenegger-Straße ist aktuell komplett gesperrt.