Fette Riffs und solides Handwerk

Der harte Rock lebt: Junipa Gold und NOVOID spielten sich im Hugo Pansen in Ekstase

FELDKIRCH Das Kontrastprogramm zu sanfter Berieselung boten am Freitagabend im Hugo Pansen die in der Region schon von vielfachen Auftritten bekannten Rockbands Novoid aus dem Schweizer Rheintal und Junipa Gold aus Vorarlberg.

Junipa Gold heizte vom ersten Song an die Stimmung im Hugo Pansen gehörig ein. In Zeiten der Pandemie verbreitet die aufstrebende Rockband, die sich nach dem Wacholderbusch benannt hat, Aufbruchstimmung gegen Resignation und Agonie. Frontfrau Mia Berchtold, die über ferne Sehnsuchtsorte, Gefühlsreisen und Wegentscheidungen singt und dabei gefühlvoll in die Gitarrensaiten greift, wird von Sascha Dimovski mit rockigen, verzerrten Riffs und Klangfetzen auf der E-Gitarre sowie von Pascal Thaler am Bass und Fabio Böckle am Schlagzeug, die den Beat immer wieder nach vorne peitschen, sehr facettenreich und druckvoll begleitet. Eine Handvoll bekannter Songs des ersten Albums wie Devil und das melancholische Ocean wurde ebenso präsentiert wie die meist noch härteren Songs des noch erscheinenden zweiten Albums, von dem „The Battle of Coliding Empires“ besonders begeisterte.