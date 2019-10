Feldkirch: Bankräuber wollte aus Gefängnis fliehen

Der Bankräuber wollte aus dem Gefängnis raus, doch er bestreitet, eine Wache verletzt zu haben.

Im Dezember wurde der 23-jährige Kroate vom Landesgericht Feldkirch in erster Instanz wegen schweren Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize, zum Tatzeitpunkt, im Frühling 2018, 42 Jahre alt, fasste in Feldkirch sieben Jahre Haft aus. Die beiden wurden für schuldig befunden, die Sparkasse Haselstauden in Dornbirn überfallen und 38.000 Euro erbeutet zu haben. Sie bedrohten damals zwei Angestellte mit einer Gaspistole. Den beiden Opfern schuldet der junge Kroate seitdem 7.500 Euro als Entschädigung. Doch nun geht es um einen anderen Vorfall, der sich im September 2018 in der Justizanstalt Feldkirch zugetragen hat.