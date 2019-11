Feierliche Eisstadion ErÃ¶ffnung

Am vergangenen Wochenende wurde das „neue“ Eisstadion im Herrenried offiziell eröffnet.

Hohenems. Das in die Jahre gekommene Eisstadion in Hohenems wurde in den letzten beiden Jahren umfangreich saniert und modernisiert. Mit dem ersten Saisonspiel des SC Hohenems in der Tiroler Landesliga und einem Auftritt der Vorarlberger Eishockey Legenden wurde die Eisarena im Herrenried nun offiziell seiner Bestimmung übergeben.