Fehlpfiff sorgte für die endgültige Entscheidung

Zur Heimpremiere verlor FFC Vorderland dem Favorit Neulengbach mit 0:3

Ausgerechnet Ex-FFC Vorderland Spielerin Patricia Pfanner sorgte mit ihrem Abstaubertor aus kurzer Distanz für die endgültige Entscheidung (56.). Allerdings hätte das Tor nicht zählen dürfen, weil es eine Fehlentscheidung der Schiedsrichterin vorausgegangen war. Vorderland Torfrau Koretic hatte angeblich den Ball zu lange in der Hand gehalten und darauf pfiff die Unparteiische einen indirekten Freistoß. Pfanner spielte 73 Minuten im Dress von Neulengbach und wurde dann ausgetauscht. Nach drei Spieltagen muss Vorderland weiter auf den ersten Sieg warten. Für Vorderland reichte zum Saisonstart mit den Duellen gegen St. Pölten (0:10) und Neulengbach (0:3) der Willen und das große Kämpferherz nicht zu einer Überraschung. Allerdings dürfen sich Verena Müller und Co. auch noch nicht mit den Großen der Liga messen. Ziel ist und bleibt gegen die unmittelbaren Konkurrenten gegen den Abstieg wie Horn, Wacker Innsbruck, Südburgenland und Altenmarkt in den direkten Spielen möglichst viele Punkte zu ergattern. Natürlich fehlt Torgarantie Ysaura Viso Garrido an allen Ecken und Enden. Die Nationalspielerin aus Venezuela sitzt in China fest und kann im Herbst für die Elf um Trainer Leandro Simonelli nicht auflaufen.