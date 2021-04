Eindrucksvoller 4:2-Auswärtserfolg der Rothosen in Horn. Katnik schoss drei Treffer

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SV Horn vs FC Dornbirn

Endlich! FC Mohren Dornbirn kann doch noch gewinnen und bleibt auf einem einstelligen Tabellenplatz. Mit einem eindrucksvollen 4:2-Auswärtssieg in Horn meldet sich die Truppe von Trainer Markus Mader zurück und sorgt wieder für die nötige Osterruhe. Ein Triplepack von Lukas Katnik, davon zwei sicher verwandelte Foulelfmeter und ein Tor von Egzon Shabani sorgten für klare Verhältnisse. Der sechste Erfolg in der Fremde war eigentlich nie in Gefahr. Auch wenn Horn durch Legionär Toro per Kopf den Rückstand wettmachen konnte, Dornbirn brillierte durch brandgefährliche Konter und endlich auch durch Effizienz. Für den verletzten Christoph Domig spielte das erst 17-jährige Talent Martin Krizic fast eine Stunde lang und wusste zu überzeugen.