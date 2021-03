FC Dornbirn will mit Rapid Wien II eine Rechnung begleichen

Nach drei Niederlagen hofft man im Lager der Rothosen auf einen Sieg in Hütteldorf

Seit dem Auswärtsspiel in Steyr (12. Dezember/1:1) hat Liechtenstein Nationalspieler Andreas Malin kein Meisterschaftsspiel mehr für Dornbirn bestritten. In den fünf Partien im Frühjahr fehlte der eigentlich fix gesetzte Innenverteidiger aufgrund von einer hartnäckigen Adduktorenverletzung. In der Bundeshauptstadt Wien dürfte Malin nun während des Spiel sein Comeback wieder geben und könnte noch eine wichtige Rolle in der Defensive spielen. Nach so einer verletzungsbedingten Pause kommt ein Einsatz von Malin von Beginn weg noch zu früh.

Für FC Dornbirn Eigenbauspieler Florian Prirsch kommt es zum großen Wiedersehen mit seinem Exklub. Der 22-jährige Abwehrrecke trug von 2016 bis 2018, also fast zwei Jahre das Dress von Rapid Wien II. Ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber muss der Linksfüßler auf die Position als Innenverteidiger wechseln. In Dornbirn ist er inzwischen nicht mehr wegzudenken und unersetzbar. Schon im ersten Jahr in der 2. Liga war Florian Prirsch mit 2646 gespielten Minuten in den 30 Meisterschaftsspielen plus zwei erzielten Treffern der Dauerbrenner in der Mannschaft. Auch in dieser Saison stand Prirsch in siebzehn von achtzehn Partien auf dem Spielfeld. „Das Abenteuer Rapid Wien ist Vergangenheit, es zählt für mich nur die Gegenwart und die heißt FC Dornbirn. Ich will mich an meiner alten Wirkungsstätte sehr gut präsentieren und mit dem Team den Platz als Sieger verlassen“, so Florian Prirsch.