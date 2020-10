FC Dornbirn will gegen Innsbruck die Negativserie stoppen

In den bisherigen Spielen gegen die Tiroler haben die Rothosen weder ein Punkt noch ein Tor geschossen

Der Liveticker mit Videos, Fotos vom Spiel Dornbirn vs Innsbruck

Am Nationalfeiertag am Montag (14.30 Uhr) folgt auf der Birkenwiese vor maximal 500 Zuschauern, aber ohne Gastronomiebetrieb das Westderby gegen Titelmitfavorit FC Wacker Innsbruck. Für die Elf um Trainer Markus Mader geht es um die Beendigung einer horrenden Serie. Denn in den bisherigen fünf Ligaduellen mit den Tirolern gelang weder ein Punkt noch ein Tor, das Torverhältnis von 0:17 spricht Bände.