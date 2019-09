FC Dornbirn Juniors patzen wieder

Die Rothosen Amateure kassierten eine unglückliche Niederlage gegen den SK Meiningen.

Dornbirn. Ein unangenehmes Déjà-vu erlebte vergangenen Sonntag FCD-Amateure Coach Jürgen Rossi beim Heimspiel gegen den SK Meiningen. Wie bereits in der Woche zuvor in Koblach, gelang es den Rothosen-Fohlen wieder nicht eine komfortable Führung zu verteidigen.

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Bereits nach 27 Minuten lagen die FCD-Juniors mit zwei Treffern vorne und spielten gegen den Tabellendritten in der Landesliga eine starke Partie. Adrian Hagen sorgte in der 30. Minute dann aber für den Anschlusstreffer der Gäste und die zweite Halbzeit brachte schließlich die Wende zugunsten der Oberländer. Mit einem verwandelten Elfmeter in der 70. Minute gelang Adrian Hagen der Ausgleich und nur drei Minuten später bescherte Julian Maier mit dem dritten Tor für Meiningen den FC Dornbirn Amateuren die bereits dritte Heimniederlage. Dementsprechend groß war die Enttäuschung am Ende der Partie.