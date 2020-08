FC Dornbirn gegen SV Allerheiligen der Favorit

Gegen den Zehnten aus der Regionalliga Mitte Allerheiligen, hat die Elf von Trainer Markus Mader Heimrecht.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Dornbirn vs Allerheiligen

Zweitligist FC Mohren Dornbirn bleibt die lange Auswärtsreise von 1280 Kilometern in den Süden der Steiermark in der ersten Runde im ÖFB Cup erspart. Gegen den Zehnten aus der Regionalliga Mitte nach zwei Spieltagen, SV Allerheiligen, hat die Elf von Trainer Markus Mader aufgrund der Corona-Krise und dessen Bestimmungen Heimrecht.

Die Rothosen sind keine gute Cupmannschaft in Österreich. In den letzten sieben Jahren erreichte Dornbirn nur ein einziges Mal die zweite Runde. Im Vorjahr kam aber auch schon am zweiten Spieltag in der Steiermark das frühe Aus im nationalen Bewerb.