Turner laden zum Nikolausturnen

Das traditionelle Nikolausturnen der TS Mäder steht in diesem Jahr unter dem Motto „Farbenspiel“.

Mäder . Ein Höhepunkt im Vereinsjahr der Turnerschaft Mäder ist zweifelsohne das Nikolausturnen – am kommenden Samstag ist es wieder soweit und der J.J. Endersaal verwandelt sich in eine große Turnbühne.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf das traditionelle Nikolausturnen der TS Mäder. Die verschiedenen Turngruppen haben wieder ein abwechslungsreiches und sportliches Programm für die Besucher zusammen gestellt und freuen sich auf zahlreiche Gäste im J.J. Endersaal. “Farbenspiel ist das Thema des diesjährigen Nikolausturnen. Lasst euch überraschen und seid gespannt, was sich unsere Trainer gemeinsam mit den Turnern ausgedacht haben“, lädt Sandra Böckle von der TS Mäder alle Eltern, Verwandte und Freunde ein. Aus Platzgründen wird es in diesem Jahr eine Kinobestuhlung im Saal geben und auch das leckere Kuchenbuffet muss leider ausfallen – Getränke sind aber wie gewohnt erhältlich. Beginn des Nikolausturnen ist um 14 Uhr – der Eintritt in den J.J. Endersaal ist frei und auch der Nikolaus hat wieder sein Kommen angesagt. MIMA