"Fake-News sprechen einem aus der Seele"

Interview. Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig spricht über Hass im Netz, Fake-News und den Hoden von James Blunt.

Ingrid Brodnig: Derzeit ist es ruhig. Aber natürlich bekomme ich ab und zu unfreundliche E-Mails, Nachrichten auf Twitter und Facebook. Ein anonymer User schrieb einmal: „Brodnig hat enorm viel Sand in ihrer Vagina“. Das ist die Ebene, auf welcher Frauen Nachrichten bekommen. Es geht schnell unter die Gürtellinie, wird grob und sexistisch. Meine Erfahrung ist, dass Beleidigungen anlassbezogen sind und dann vorkommen, wenn jemand gerade sehr sichtbar in den Medien ist. Die Wut entlädt sich in Wellen.