Explosion vor Moschee in Kabul: Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul während der Beerdigung der Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs hat es am Sonntag mehrere Tote und Verletzte gegeben.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe des Eingangs der Eid-Gah-Moschee in Kabul, wie Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid am Sonntag auf Twitter mitteilte. In der Moschee fand am Sonntagnachmittag eine Gebetszeremonie für Mujahids Mutter statt, die in der vergangenen Woche verstorben war.