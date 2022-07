ETZ der Polizei in Koblach: Was für Überhitzung bei Polizisten sorgt

In das neue Einsatztrainingszentrum (ETZ) und die Sanierung des Schießstandes wurden rund 4,7 Millionen Euro investiert. Polizisten lernen dort das Einschreiten und Verhalten in heiklen und gefährlichen Situationen.

Sichtbeton mit wenigen Fenstern

Insider: Personen kippten um

Wie VOL.AT von Insidern erfahren hat, gab es bereits mehrere Fälle, bei denen Personen im Gebäude aufgrund von Hitze umkippten. Kurios: Aufgrund der davor fix montierten Sprossenwand könnten etwa auch die Fenster im Trainingsraum für Einsatztechnik nicht geöffnet werden. Die Klimaanlage reiche hier nicht aus, um die Temperatur zu regeln, so Insider.

Schutz "vor neugierigen Augen"



Letztendlich gebe es aber einen Hauptgrund für die Fensteranzahl und -Verteilung, so Ludescher: "Alles, was sich hier abspielt, spielt sich ja nicht in der Öffentlichkeit ab", gibt der Landespolizeidirektor zu verstehen. Die Fenstersituation sei "durchaus auch ein Schutz der Kollegen, die hier üben, vor neugierigen Augen."