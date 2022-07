Das ist das neue Einsatz-trainigszentrum der Polizei

all

Eröffnung mit Minister Karner

Im Rahmen einer kleinen Feier eröffneten Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher das neue und moderne Zentrum. Beide betonten die große Bedeutung einer zweckmäßigen und zeitgerechten Ausbildungsstätte für das einsatztaktische Einschreiten der Polizisten – waren doch die Anforderungen an Exekutivbeamte in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Daher wird auch das Einsatztraining wird immer wichtiger.

Das ETZ wurde am Dienstag offiziell eröffnet.

Neue alte Trainingsstätte

Im Training lernen Polizisten das Einschreiten und Verhalten in heiklen und gefährlichen Situationen. Sie werden geschult und trainiert. Der Schießstand in Koblach, der 1982 erbaut wurde, war für die Ausbildung von rund 1000 Bediensteten sehr beengt. Über viele Jahre musste der Schießstand zudem auch für taktische und technische Trainings herangezogen werden, was mit Kompromissen verbunden war. Deshalb der Entschluss der LPD Vorarlberg, eine neue Trainingsstätte zu bauen. Ein Grundstück neben dem Schießstand bot den idealen Standort.