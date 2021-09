Es wird wieder gemeinsam getanzt

Die Dance Art School startet mit Neuigkeiten und einem bunten Kursprogramm ins neue Schuljahr.

Dornbirn. Auch in der Dornbirner Bildgasse steht in den letzten Tagen alles auf „Schulbeginn“. Allerdings wird hier nicht buchstabiert oder multipliziert, sondern endlich wieder das Tanzbein geschwungen. Nach einem schwierigen Corona-Jahr mit viel digitalem Unterricht, ist man auch in der Dornbirner Dance Art School mehr als glücklich, dass endlich wieder gemeinsam in der Schule getanzt werden kann.