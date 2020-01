Es wird laut: ÖBB plant Nachtarbeiten in Vorarlberg

Im Jänner wird es im Zuge des "nahverkehrsgerechten Ausbau Lauterach - Lustenau" der ÖBB zu mehreren Nächten mit lärmintensiven Bauarbeiten kommen.

In diesen Nächten wird gearbeitet

Die Nachtschichten finden immer in höchstens zwei aufeinanderfolgenden Nächten statt und dauern von 20 Uhr bis 5.30 Uhr. Mit Lärmbelästigung muss in diesem Zeitraum gerechnet werden, so die ÖBB.