Es lockt ein Fußballabenteuer bei den Pyramiden in Ägypten

Dem Zweitliga-Aufsteiger FC Mohren Dornbirn droht der Stürmer Ygor Carvalho abhanden zu kommen

97 Millionen Einwohner leben in Ägypten und der Staat im nordöstlichen Afrika könnte bald Ygors neues Zuhause werden. Sollte Ygor Carvalho die Rothosen verlassen, würde der Traditionsklub aus der Messestadt auch keine Entschädigung oder dessen Stammklub Langenegg erhalten. Laut Transfermarkt.at hat Carvalho derzeit einen Marktwert von 175.000 Euro. Das Probetraining in Ägypten haben Ex-Altach Profikicker Alexandre Dorta und der ehemalige Austria Lustenau Spieler Jailson eingeleitet. 79 Pflichtspiele hat Carvalho für die Rothosen bislang bestritten und insgesamt 51 Treffer geschossen, allein im Vorjahr gelang Ygor 25 zum Teil wunderschöne Tore. Er ist auch der bislang einzige Torschütze für Dornbirn nach zwei Spielen in der 2. Liga. 30 Tage nach einer eventuellen Anmeldung des ägyptischen Klubs wäre Carvalho für seinen neuen Verein spielberechtigt. „Das wäre mehr als wie fatal unseren mit Abstand besten Torjäger zu verlieren. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich reagiere erst mit einer Suche nach einem Nachfolger wenn Ygor fix weg wäre. Die lange Transferperiode fällt den vielen Amateurklubs auf den Kopf. Kurzfristig kann noch so viel passieren und nicht einmal eine finanzielle Abfindung gibt es für uns“, so FC Dornbirn Geschäftsführer für Sport Peter Handle. Carvalho ist derzeit auch nicht hundertprozentig fit. Der 28-jährige Brasilianer hat Schmerzen an der Kniekehle und diese haben auch in der letzten Woche kein Training zugelassen. Am Freitag wird der Dornbirner Angreifer zurück aus Ägypten erwartet und dann werden Gespräche Klarheit bringen. Gegen Austria Klagenfurt wird er zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.