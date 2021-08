Der Infektiologe Herwig Kollaritsch sieht "zunehmend weniger Spielraum", in gewissen Bereichen nicht auf die 1G-Regel umzusteigen.

Aufgrund zahlreicher Impfskeptiker, die kaum über Aufklärung erreichbar seien, werde es ohne Eingreifen seitens der Politik nicht zu einer Verbesserung der aktuellen Corona-Situation kommen können. Das sagte er gegenüber dem "Ö1"-Morgenjournal am Dienstag.

Erhöhter Infektionsdruck im Herbst

Dennoch solle man weiterhin versuchen, über Aufklärung und Kommunikation die Impfebereitschaft zu erhöhen. Kollaritsch erläuterte auch, dass getestete Personen wesentlich höhere Infektionstreiber seien als geimpfte Personen. "Es gibt kein Argument, dass getestet besser ist als geimpft", so der Experte. Geimpfte würden deutlich seltener infiziert und auch krank als Nicht-Geimpfte. Gerade in Richtung Herbst sei mit einem erhöhten Infektionsdruck zu rechnen, weshalb er durch die Delta-Variante ein "sehr bedrohliches Szenario" ortet. Daher sei es auch wichtig, dass genesene Personen sich möglichst rasch - ab vier Wochen nach der Infektion - impfen lassen, so Kollaritsch. "Wenn Genesene einmal geimpft werden, entwickeln sie einen exorbitant hohen Antikörperspiegel."