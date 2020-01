"Es braucht eine starke Liste Strache"

H.-C. Strache kündigt sein Comeback an! Über Facebook meldet er sich zu Wort und fordert eine "konsequente und starke HC Strache Liste"

Fans drücken die Daumen

Unter dem Facebook-Post findet Straches Forderung Unterstützung: "Drück dir die Daumen für einen vollen Erfolg erstmal in Wien und später geht es in den Bundesländer weiter", heißt es unter anderem. Ein anderer Strache-Fan äußerte sich so: "Lieber HC! Wir packen das, wir stehen weiterhin hinter Dir, so wie all die Jahre zuvor auch. Auf meine Unterstützung im Wahlkampf, kannst Du dich verlassen! Glück auf"