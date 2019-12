"Clash of Clans": Strache soll bis zu 3.000 Euro pro Monat "verzockt"haben

Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache beschäftigte sich offenbar eingehend mit dem Mobile Game "Clash of Clans". Das Geld dafür - die Rede ist von bis zu 3.000 Euro - soll aus der Parteikasse stammen.

Kauf war "ungewollt"

Schon zuvor war berichtet worden, dass Strache "Clash of Clans" spiele und dabei ungewollt einen Kauf per Parteikreditkarte getätigt habe. Bei dem Spiel ist es möglich, mit einer einzelnen Zahlung bis zu 109 Euro auszugeben. Strache, für den die Unschuldsvermutung gilt, sprach damals von einem Versehen. Er habe die Transaktion tatsächlich tätigen wollen, aber keineswegs über die Parteikasse. Er beteuerte laut "derstandard.at", dass er das Geld an die Partei retourniert und seine private Kreditkarte hinterlegt habe.