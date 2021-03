Erweiterte umfangreiche Corona-Testmöglichkeiten in Hohenems

Ab Montag, dem 15. März 2021, gibt es in Vorarlberg erste Öffnungsschritte im Bereich Gastronomie, Kultur und Jugendsport. Dazu gibt es nun nochmals erweiterte, umfangreiche Testmöglichkeiten.

• In Hohenems finden Testungen montags, mittwochs und freitags, jeweils von 17 bis 20 Uhr im Löwensaal statt. • Der Antigen-Test ist bei einem negativen Testergebnis 48 Stunden lang gültig. • Damit kann das gesamte erweiterte Angebot in Anspruch genommen. • Anmeldung unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet • Sie müssen nur den QR-Code und einen gültigen Lichtbildausweis mitbringen.

• Gemeinschaftsprojekt der Apotheken Kaulfus und Nibelungen in Kooperation mit Dr. Hechenberger/Dr. Barta • Die Testungen finden von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, im Drive-In in der Franz-Michael-Felder-Straße 6 statt. • Dieser Test ist bei einem negativen Testergebnis 48 Stunden lang gültig. • Damit kann das gesamte erweiterte Angebot in Anspruch genommen. • Anmeldung unter https://apotheken.oesterreich-testet.at oder www.covid19drivein.at • Sie müssen nur den QR-Code und einen gültigen Lichtbildausweis mitbringen.

• In Hohenems finden die Testungen am Montag von 7 bis 14 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 14 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 16 Uhr im Löwensaal statt.

• Anmeldung ab Montag unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet möglich.

• Einlass nur mit gültigem QR-Code.

• Sie müssen KEINEN Selbsttest mitbringen.

• Dieser Test ist bei einem negativen Testergebnis 48 Stunden lang gültig.

• Damit kann das gesamte erweiterte Angebot in Anspruch genommen.

• Sie müssen nur den QR-Code und einen gültigen Lichtbildausweis mitbringen.