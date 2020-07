Erstes Matura-Valet der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft

Beim Matura-Valet des ersten Lehrganges der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft (HLA) mit Schwerpunkt „Ressourcenmanagement und erneuerbare Energie“ am Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum in Hohenems am Freitag, dem 26. Juni 2020, gratulierte Landesrat Christian Gantner den 23 Absolventen.

Seit 1920 verfügt das Land Vorarlberg mit der Landwirtschaftsschule, dem heutigen Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum (BSBZ), über eine hervorragende Lehranstalt für Landwirtschaft. Bislang mussten junge Leute, die eine land- und forstwirtschaftliche Fachausbildung anstrebten, in ein anderes Bundesland ausweichen. „Unsere bäuerliche Jugend und viele Eltern – nicht nur jene aus dem bäuerlichen Bereich – wünschten sich die Möglichkeit einer solchen Ausbildung im Land. Entsprechend wurde auch von Seiten des Landes Vorarlberg darauf gedrängt“, so Landesrat Gantner.

Erste Maturaklasse

Mit September 2015 wurde die Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft mit Schwerpunkt „Ressourcenmanagement und erneuerbare Energie” eingerichtet. Inzwischen wird die Schulform in allen Stufen geführt. Somit nützen heute 118 Schüler das Bildungsangebot der Lehranstalt für Landwirtschaft. Von den ersten 28, die mit dem HLA-Lehrgang starteten, absolvierten heuer 23 die Matura – davon fünf mit sehr gutem und sechs mit gutem Erfolg.