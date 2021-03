Erster internationaler Auftritt vom Radball-Duo Schnetzer und Feurstein

Dornbirn macht beim UCI-Radball-Weltcup 2021 den Anfang.

Die UCI hat sich in den letzten Wochen bemüht, trotzt der nach wie vor schwierigen Situation, Veranstalter zu finden. Es ist Ihnen gelungen eine, mit vier Qualifikationsturnieren und dem Finale, etwas reduziertere Serie auf die Beine zu stellen. Der Auftakt dazu erfolgt am 24. April 2021 in Dornbirn. Es folgen Turniere am 18.9.202 in Hardt (GER), am 16.10.2021 in St. Gallen (SUI) und am 13.11.2021 in Altdorf (SUI). Das Finale soll dann am 27.11.2021 in Großkoschen (GER) über die Bühne gehen.