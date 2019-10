Erntedank, Kartoffelessen und Basar

Erntedankfest im Hatlerdorf wurde mit dem „Grumpora“-Sonntag verbunden.

Dornbirn. Nach dem Erntedank gab es im Pfarrheim heiße Kartoffeln zugunsten des Projekts Albanien und ebenso einen Stoff- und Bücherbasar. Bei der Messfeier am Sonntagmorgen, die von den Dornbirner Ortsbäuerinnen mitgestaltet wurde, stand der Dank für eine reiche Ernte im Mittelpunkt. Passend dazu war die Kirche geschmückt. Denn anschließend kamen die Kinder mit ihren Familien zum Gottesdienst. Auch sie sagten danke für einen täglich reich gedeckten Tisch. Währenddessen standen viele fleißige Helfer(innen) des Hatler Missionsteams im Pfarrheim im Einsatz. Emsiges Treiben herrschte schon am frühen Morgen in der Küche, wo heiße Kartoffeln in großen Töpfen vorbereitet und jede Menge Käse geschnitten wurde. Danach, oder davor, je nachdem zu welcher Zeit die Besucher kamen, gab es Kaffee und selbstgebackene Torten. Der freiwillige Einsatz des Missionsteams gilt jedes Jahr dem Projekt Albanien, das Pfarrer Franz Winsauer, der heuer das 60jährige Priesterjubiläum feiern konnte, bereits vor über 25 Jahren ins Leben gerufen hatte. „Gerade am Erntedankfest bietet es sich an, einmal die Kehrseite der Medaille eines vollgedeckten Tisches mit jenen Menschen zu zeigen, denen es am Nötigsten fehlt“. Dieser Gedanke steht für die Motivation des Teams rund um Hedwig Pfister.