„Endlich wieder gemeinsam trainieren und Spaß haben“

Der Verein Kneipp Aktiv Club Dornbirn blickt auf ein „bewegtes“ Jahr zurück.

„Innere Balance“ ist und war 2021 auch beim Verein sehr wichtig. „Ja es ist bitter, wenn ein Jahresprogramm, das sehr mühevoll durch Expertinnen zusammengestellt wird, ins Straucheln und sämtliche Bewegungskurse mit über 600 Teilnehmern zum Erliegen kommen“, bedauert Greber. Zahlreiche Kurse und Angebote, auf die sich die Mitglieder freuten, mussten ersatzlos gestrichen werden. Für viele ist bzw. war der wöchentliche Treff unter Gleichgesinnten auch eine Zeit, um abzuschalten, Kraft zu tanken und Spaß zu haben. Und wie für alle Vereine, war die größte Herausforderung, die eraMotivation hochzuhalten. Programmplanungen, Referenten und Räumlichkeiten suchen, Anmeldungen entgegennehmen und denselben Weg mit Absagen und Stornierungen wieder zurück – ein bekanntes Dilemma in Pandemie-Zeiten. „Wir haben aber in unserer 120-jährigen Geschichte schon so viel erlebt und was dem Menschen guttut, hat immer überlebt“, zeigt sich der Obmann optimistisch.