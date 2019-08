Eishockey-Talent Luca Erne trainiert künftig in den USA

Der Lustenauer Eishockeyspieler Luca Erne geht ab 22. August in die CIH Academy nach Rockland (Ontario), um dort zu trainieren und zu lernen. Der 15-Jährige spielte vergangene Saison in der U15-Mannschaft des EHC Lustenau.

Ein Vorarlberger Eishockey-Talent auf den Spuren von Marco Rossi? Wie die VN berichten, wird das Lustenauer Eishockeytalent in Amerika Fuß fassen. In Rockland wird er in einem Internat wohnen, welches seine Eltern finanzieren werden. Er kombiniert dort den Eishockeysport mit der Schule. Zuvor war er für einen Monat auf einem Trainingslager in Übersee, wie sein Vater berichtet.