Einladung zur Beteiligung: Feldkirchs digitale Zukunft mitgestalten

Feldkirch macht sich fit für die digitale Zukunft und startet die in der Stadtvertretung beschlossene Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie mit einem breiten Beteiligungsprozess.

Die einen sehen es als Modewort, die anderen als die wichtigste Veränderung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren: Die Digitalisierung. Klar ist, dass die Digitalisierung in unserem Leben heute schon eine bedeutende Rolle spielt und sich die Nutzung digitaler Angebote in den letzten Jahren rasant entwickelt hat. Das Smartphone ist das Tor zur digitalen Welt geworden: Ob Kommunikation oder Informationsbeschaffung, Reisebuchung und Bankgeschäfte, ja selbst die Partner*innensuche hat sich in den digitalen Raum verlagert.

Digitale Transformation

Diese Entwicklung hat auch vor der städtischen Verwaltung nicht haltgemacht. Heute schon ist das Feldkircher Bauamt digital bestens aufgestellt und auch die internen Abläufe im Rathaus haben gerade in der Corona-Krise ihre digitale Feuertaufe bestanden. Für den für Technologie und Digitalisierung zuständigen Stadtrat Georg Oberndorfer ist der nunmehr erfolgte Start zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie daher auch kein Aufholen von Versäumnissen in der städtischen Verwaltung, sondern ein notwendiger Schritt, um für die kommenden Herausforderungen strategisch richtig aufgestellt zu sein: „Es besteht kein Zweifel daran, dass die Geschwindigkeit der digitalen Transformation in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen wird. In Zeiten knapper Ressourcen und enger Budgets müssen wir uns als Kommune daher gut überlegen, worauf wir uns fokussieren und in welche Technologien, digitale Tools und Plattformen wir investieren.“

Happy Citizens

Die Stadt Feldkirch wird daher in den nächsten Monaten einen breit angelegten Beteiligungsprozess durchführen, um gemeinsam mit ihren Bürger*innen und den Mitarbeiter*innen der städtischen Verwaltung die Prioritäten für die nächsten Jahre festzulegen. Klar ist für Stadtrat Oberndorfer, dass dabei die Interessen aller Menschen in Feldkirch im Zentrum stehen: „Wir werden in diesem Prozess nicht von einer Technikverliebtheit geleitet werden. Wir werden uns der zentralen Fragestellung widmen, was sich die Feldkircher Bürger*innen an digitalen Angeboten und Dienstleistungen von einer Stadtverwaltung erwarten, damit ihr Leben in Feldkirch in allen Lebenslagen gelingen kann. Zentral ist also nicht die „Smart City“, sondern im Mittelpunkt stehen die „Happy Citizens“!

Bringen Sie sich ein!

Welche Angebote und Dienstleistungen erwarten Sie sich künftig in Feldkirch in digitaler Form?