Einfühlsamer Umgang mit kindlicher Wut

Bludenz. Am Mittwoch, 16. März, findet im Rathaus Bludenz ein Vortrag zum Thema „Einfühlsamer Umgang mit Wut und Aggressionen“ statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

„Du blöde Mama!“ – Wenn einem der kleine Schatz eines Tages wutschäumend diese Worte um die Ohren knallt, kann einen das schon mal aus der Fassung bringen. Wenn bei Kindern dann auch noch Schreien, Beißen oder Schlagen auf der Tagesordnung stehen, kommen Eltern schnell an ihre erzieherischen Grenzen.

Was sind die Hintergründe für so ein Verhalten? Wie kann man trotzdem aufmerksam und respektvoll mit dem Kind umgehen, seine Signale verstehen und entsprechend darauf reagieren? Und wie kann man eine achtsame Kommunikation entwickeln und sogar bis zur Pubertät aufrechterhalten?

Diesen Fragen wird am Mittwoch, 16. März, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Familie im Gespräch“ im Bludenzer Rathaus nachgegangen. Referentin Manuela Lang, Eltern-Trainerin und selbst Mutter von zwei Kindern, erklärt, wie man kindlicher Wut am besten begegnet, und was Eltern machen können, damit Situationen im Familienalltag aggressionsfrei verlaufen.