Eine komische Fasnat-Saison

Was der Dorobioror Schnorrawagglar zur Saison 2020/2021 zu sagen hat.

Dornbirn. „Was isch des nur für an deppata Schmarra, kua Fasnat und kua Fasnat-Narra!“, Schnorrawagglar Hugo Nußbaumer bringt es auf den Punkt. Im Jänner herrscht für die Dornbirner Fasnatzunft normalerweise Hochsaison in Sachen „Narrenabende“. Im vergangenen Jahr brachten Dornbirns Narren an sechs Narrenabenden rund 4.000 Zuschauer zum Dauerlachen. 2021 ist bekanntlich alles anders. Die 45. Auflage muss bis 2022 warten und dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr – die Zunft wird heuer 60 Jahre jung. An einem Alternativ-Feierprogramm für den (Früh)Sommer wird aber bereits gefeilt.