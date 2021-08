Eine geschichtsträchtige Fahrt im Rheinbähnle

Kultur Koblach schwelgt mit dem Rheinbähnle in geschichtsträchtigen Erinnerungen.

Ausgangspunkt der Fahrt mit dem Rheinbähnle ist dabei die Rheinbahn-Remise am Kadel in Mäder. Koblachs Alt-Bürgermeister Werner Gächter schwelgt mit den Besuchern in Erinnerungen zu den Ausgrabungen am Kumma und Meinrad Pichler erzählt aus der Geschichte der Zwangsarbeit bei der Rheinregulierung und der Frutz. Dazu gibt es neben der Bähnlefahrt auch Erzählungen vom Beginn der Rheinregulierung und der Rheinbahn am Steinbruch Kadelberg, sowie eine Führung im und durch das Pumpwerk Mäder mit Josef Wirth. Rund zweieinhalb Stunden können Interessierte wissenswertes über die Geschichte der Region erfahren. Eine Anmeldung ist unter kontakt@kulturzkobla.at erforderlich und neben einer begrenzten Teilnehmerzahl gilt auch die 3G-Regel, sowie die aktuellen Corona-Vorschriften. MIMA