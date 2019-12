Einbruchsdiebstahl im Rathaus Bregenz

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruchdiebstahl durch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in des Bregenzer Rathaus.

In der Zeit zwischen Samstag, den 30.11.2019, 14:00 Uhr und Sonntag, den 1.12.2019, 07:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über die Notausgangstüre an der Ostseite in das Rathaus der Landeshauptstadt Bregenz ein.