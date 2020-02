Einblicke in neue Polizeizentrale

„Fritag am füfe“ ermöglichte erste Einblicke in das neue Polizeigebäude am Dornbirner Bahnhof.

Dornbirn. Rund neun Monate nach dem offiziellen Spatenstich beim neuen Polizeigebäude am Bahnhof, nutzten zahlreiche Interessierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fritag am füfe“ die Möglichkeit und informierten sich aus erster Hand über die neue Sicherheitszentrale in der Messestadt.

Meist frequentiertester Platz in Vorarlberg

„Die Arbeiten für die neue Polizeizentrale beim Bahnhof laufen auf Hochtouren und der Bezug der Räumlichkeiten soll noch in diesem Jahr erfolgen“. Dies war eine der wichtigen Botschaften, welche Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann im Rahmen von „Fritag am füfe“ den Gästen mitteilen konnte. Unter den Zuhörern auch die Stadträte Marie Louise Hinterauer und Julian Fässler, , Polizeikommandant Stefan Schwarzmann, sowie die Architekten und Projektleiter des Neubaues. Bürgermeisterin Kaufmann unterstrich in weiterer Folge auch die Wichtigkeit des neuen Standortes der Polizei, vor allem durch die Tatsache, dass der Bahnhof mit durchschnittlich 26.500 Ein- und Aussteiger von Bus und Bahn einer der meistfrequentierten Plätze in Vorarlberg ist. Mit der neuen Polizeistation sollen sich die Besucher am Bahnhof möglichst wohl und sicher fühlen, sagte Andrea Kaufmann weiter. In der neuen Zentrale der Dornbirner Polizei werden die Polizeiinspektion Dornbirn und das Bezirkspolizeikommando Dornbirn zusammengeführt.

Investitionen in 30 Jahren amortisiert