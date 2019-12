Einblicke in die Rettungszentrale

Fünf Jahre Rettungszentrale: „Freitag um 5“ machte sich ein Bild vor Ort

FELDKIRCH Im Januar wird die gemeinsame Einsatzzentrale von Rotem Kreuz und Samariterbund in der Reichsstraße 130 fünf Jahre alt. Welches Bestreben stand hinter der Zusammenlegung der Einsatzzentralen der beiden Organisationen? Hat sich die gemeinsame Rettungszentrale in den vergangenen fünf Jahren bewährt? Diese und weitere Fragen beantwortete jüngst eine Führung von „Freitag um 5“. Unter dem Motto „Zwei Organisationen – ein Ziel“ standen Rot-Kreuz-Kommandant Gerhard Kräutler und Arbeiter Samariterbund Obmann Erich Neier dem Publikum Rede und Antwort.

2015 wurde in Feldkirch Geschichte geschrieben: Erstmals bezogen Rettungsdienste von Rotem Kreuz und Samariterbund eine gemeinsame Rettungszentrale. Dadurch werden Synergien genutzt und die Kooperation auch in der Ausbildung ausgebaut. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 5,4 Millionen Euro. Derzeit sind 26 Mitarbeiter hauptberuflich angestellt, 18 beim Roten Kreuz und 6 beim Samariterbund. Hinzu kommen 50 Zivildiener. Im Jahr finden über 4.000 Notfalleinsätze statt, in 24 Stunden wird im Schnitt 11 Mal ausgerückt. Das Einsatzgebiet der Rettungszentrale erstreckt sich vom Vorderland bis in den Walgau, von Klaus und Weiler bis nach Nenzing. Insgesamt werden in 22 Gemeinden rund 80.000 Einwohnern versorgt. In entlegenen Einsatzorten, wie zum Beispiel Übersaxen und Dünserberg, gibt es „First Response“ Einsatzkräfte vor Ort, da bei Notfällen wie Schlaganfällen jede Sekunde zählt.