Ein Torjäger aus Schweden wird Nachfolger von Stukel

Die VEU Feldkirch präsentiert den neuen Torjäger, aber vorerst nur diesen Monat

„Linus weiß wo das Tor steht und ist auch von seinem Spielertyp her ein Mann der uns weiterhelfen kann. Er stand durch glückliche Umstände sofort zur Verfügung und hat heute schon mit trainiert. Im Normalfall, wenn die Anmeldung klappt sollte er in Ritten mit dabei sein. Wir haben vorerst eine Option bis Ende Monat.“ zeigte sich Michael Lampert erfreut

Linus Lundström, 29 jähriger Schwede, hat in den vier Saisonen in der Alps Hockey League 64 Tore und 83 Assits vorzuweisen. Er spielte in Fassa, Gröden und Neumarkt. Davor sammelte er in der INL 177 Scorerpunkte für den Bregenzerwald.