Ein Tag zum Eintauchen, Experimentieren und Entdecken

Das LZH lädt zum 45. Jahr-Jubiläum und Tag der offenen Tür.

Die Abteilung Therapie präsentiert sich mit allen ihren unterschiedlichen Fachbereichen und interaktiven Spielen und der Kindergarten öffnet seine Türen mit einer spannenden Fotoshow. In der LZH Hörtechnik werden die neuesten Geräte für Hörbeeinträchtigte präsentiert und jede Besucherin und jeder Besucher erhält die Möglichkeit, sein Gehör gratis testen zu lassen. Die Beratungsstelle bietet außerdem für Interessierte einen Crashkurs in Österreichischer Gebärdensprache und für die Sportlichen öffnet die hauseigene Kegelbahn ihre Pforten.

Auch kulinarisch werden die Gäste bestens versorgt. Am Buffet kann man sich bei Kaffee und Kuchen, Brötchen und frischen Getränken nach dem Rundgang – oder zwischendurch – stärken. Direktor Johannes Mathis freut sich auf zahlreiche Besucher: „Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen 45 Jahren gemeinsam erreicht haben. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an das gesamte Mitarbeiterteam.“ (cth)