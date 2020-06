"Ein nachhaltiges Paket im Kampf gegen die Krise"

Im heutigen Volkswirtschaftlichen Ausschusses des Landtags wurde ein Paket zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen. Unter anderem soll eine Expertengruppe das Land aus der Krise führen.

Dazu VP-Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung: "Wir sind mitten in der Phase des Hochfahrens von Wirtschaft und Gesellschaft. Unser gemeinsames Ziel ist es, die mit der Pandemie verbundenen Schäden zu minimieren. In insgesamt 17 Punkten definieren wir Leitlinien und Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Monate. Wichtig ist uns beim Hochfahren die Weichen in Richtung nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg und Klimaschutz zu stellen."