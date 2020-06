Ein Kanadier übernimmt Traineramt beim EHC Lustenau

Nach dem Wechsel von Trainer Christian Weber zum EHC Basel wurde der EHC Lustenau auf der Suche nach einem neuen Coach fündig.

Seine Spielerkarriere verbrachte Flanagan überwiegend in Nordamerika bei Vereinen in der ECHL und CHL. Zwei Jahre verbrachte er als Spieler in England. Im Jahr 2001 startete er seine Trainerkarriere. Nach einigen Stationen in Amerika wechselte er 2012 nach Italien und holte in der Saison 2012/13 mit dem HC Valpellice den italienischen Cup und stand im Meisterschaftsfinale. In dieser Saison wurde er als Trainer des Jahres in Italien ausgezeichnet. Weitere Stationen führten ihn zum HC Neumarkt und zu den Atlanta Gladiators (EHCL) ehe er im Jahr 2016 als Assistant Coach in die DEL zu den Nürnberg Ice Tigers und in weiterer Folge zu den Schwenninger Wild Wings wechselte.