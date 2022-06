Ein guter Duft liegt in der Luft

Schon beim Betreten des Caritas Cafés in Feldkirch lief einigen Klient*innen der Caritas Vorarlberg das Wasser im Mund zusammen.

Sie ließen es sich so richtig gut gehen, die 47 Besucher*innen des Caritas Cafés und die sechs Mitarbeiter*innen der Caritas, die dieses soziale Projekt mit den Schüler*innen eingefädelt haben. Denn was als Projektidee der 1B Klasse zu Weihnachten begann, fand nun Anfang Juni seine köstliche Vollendung. Bereits im Dezember war klar, dass die Schüler*innen gerne im Caritas Café ein Mittagsmenü kochen und servieren möchten. Natürlich gehört zu einer schönen Essenseinladung auch eine schriftliche Einladungskarte, die bereits, liebevoll von den Schüler*innen selbst gestaltet, kurz vor Weihnachten ins Caritas Café geflattert ist.

Auf Grund der Corona-Pandemie konnte aber nun erst ein halbes Jahr später die Einladung in die Tat umgesetzt werden. Aber die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und so hat es allen Schüler*innen viel Freude bereitet, für in Not geratene Mitmenschen einen Vormittag lang zu kochen und mit ihnen zu plaudern: „Die Freude und die Dankbarkeit, die wir spüren konnten, haben uns alle sehr berührt“, waren sich die jungen Köchinnen und Köche einig.