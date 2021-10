Ein gemeinsamer Besuch der „Schulbücherei“ macht Lust aufs Lesen

Lochau. Als „Zentrale Schulbibliothek” steht die Öffentliche Bücherei-Spielothek der Gemeinde Lochau auch im Mittelpunkt der schulischen Leseerziehung.

Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten am Nachmittag haben alle Schüler der Volksschule bzw. der Mittelschule die Möglichkeit, während der Unterrichtszeit am Vormittag ihre „Schulbücherei“ gemeinsam mit der ganzen Klasse und den Lehrpersonen zu besuchen. Da wird dann miteinander gelesen, da wird über Bücher gesprochen, da werden Bücher ausgeliehen oder Bücher wieder zurückgegeben. Und immer wieder stehen verschiedene Veranstaltungen und ganz besondere Projekte im Mittelpunkt des wöchentlichen Büchereibesuches.

Dazu Büchereileiterin Birgit Lechner und Schulbibliothekarin Christine Swoboda: „Die Schulbücherei nimmt in diesem Sinne einen festen Platz in der Unterrichtsarbeit ein. Schüler und Lehrpersonen sind eingeladen, das Angebot zu nützen, die Schulbücherei in die Unterrichtsarbeit mit einzubinden und das Lesen als selbständigen Bildungserwerb auch über die Schiene Bücherei stets aufs Neue zu fördern.“

Die Bücherei-Spielothek hat am Montag (16 bis 18 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und Freitag (16 bis 18 Uhr) sowie an Schultagen zusätzlich noch für die Schüler am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.