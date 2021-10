Ein ganzer Wald zum Spielen

Die Kindergartenkinder vom Kindi Augarten dürfen den nahegelegenen Wald eines Ehepaares zum Spielen und Entdecken nutzen.

„Früher sind wir immer mit dem Bus nach Höchst in einen Wald gefahren. Wir haben aber nach einem Waldstückchen hier in der Nähe des Kindergartens gesucht“, erzählt Rezsnyak. Aus Zufall hat sie von einem älteren Ehepaar erfahren, das zwei kleine Wäldchen auf ihrem Grundstück besitzt. Sie hat bei der Besitzerin nachgefragt, ob sie in ihrem Wald spielen dürften. Die Besitzer freuten sich sogar sehr darüber, den Kindern das Erlebnis Wald ermöglichen zu können. „Wir sind so dankbar, dass wir das Wäldchen nutzen dürfen. Für die Kinder ist es eine riesige Bereicherung“, so Rezsnyak. Denn im Wald lernen sie ganz andere Dinge, wie im Kindergarten. Die Sinne und die Motorik werden gefordert. Und: „Wir fokussieren uns auf Einfaches. Es braucht nicht immer einen ganzen Raum voller Spielsachen.“