Ein eingespieltes Duo

Felix Gurschler und Florian Prirsch bleiben den Rothosen treu.

Dornbirn. Die FC Dornbirn-Kicker Felix Gurschler und Florian Prirsch haben ihren Vertrag bis Sommer 2022 verlängert. Die beiden Eigenbauspieler begannen gemeinsam im Alter von fünf Jahren ihre Karriere auf der Birkenwiese und spielen mit Unterbrechungen seit 2003 bei den Rothosen. Sie durchliefen von der U7 über den Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft fast den gesamten Rothosen-Nachwuchs. Gurschler ist seit 2003 ununterbrochen als Spieler des FCD registriert und somit der treueste Spieler der aktuellen Mannschaft. Prirsch debütierte im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 24 Tagen in der Kampfmannschaft und ist somit der jüngste Debütant der 2000er Jahre bei den Rothosen. Mittlerweile absolvierten Gurschler und Prirsch zusammen über 270 Spiele für die Kampfmannschaft. In diesen Spielen wurden sie gemeinsam mehrmals VFV-Cupsieger, Meister in der Regionalliga West 2018/19 und stiegen mit ihrem Stammverein in die 2. Liga auf.