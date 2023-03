Ein Abend ganz im Zeichen von Irland

Die Tivoli Bar lud zur traditionellen St. Patricks Party nach Dornbirn.

Grüne Partystimmung gab es am vergangenen Freitag deshalb auch wieder in der Tivoli Bar in Dornbirn. Die Tivoli-Crew rund um Manfred “Fredo” Miesel, Gattin Apple und Mirko Ladstätter luden zur großen und alljährlichen „Paddy Party“. Ganz im Zeichen der grünen Insel genossen die Gäste hausgemachtes Irish Stew, frisch gezapftes Guinness- und Kilkenny-Bier und bei einem feinen Bailey´s und Irish Whisky´s stießen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit einem lautstarken „Sláinte“ auf den legendären Nationalfeiertag an – natürlich stilgerecht und musikalisch von Irish Folk Live Music umrahmt. Die Band Finnegan ließen mit Mandoline, Tin Whistle und Gitarrenklängen alte Irische Folk Songs wieder zum Leben erblühen und sorgten für originale Pub-Atmosphäre mitten in Dornbirn. Bis spät in die Nacht wurde mitgesungen, getanzt und irische Lebensfreude zelebriert. (cth)